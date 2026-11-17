Российских школьников будут учить распознавать мошенничество на переменах. На школьном телевидении планируют транслировать специальные видеоролики, подготовленные совместно со Следственным комитетом РФ.

В них расскажут об опасности передачи в аренду банковских карт и телефонных номеров, последствиях предложений о "легком заработке" в мессенджерах, а также о мошенниках, которые представляются сотрудниками спецслужб.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.