Футбольный клуб "Локомотив" договорился с главным тренером Михаилом Галактионовым о расторжении контракта, сообщают спортивные издания. Документы должны подписать 17 ноября. Специалисту выплатят менее 60 миллионов рублей, которые ему полагались по соглашению.

Исполняющим обязанности главного тренера станет легенда клуба Сергей Овчинников.

О готовящейся отставке Галактионова стало известно 6 ноября после поражения "Локомотива" от "Рубина" со счетом 0:1. После 14 туров команда набрала 11 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.