В соцсетях распространяют ложные сообщения о глобальной кибератаке, которая якобы должна произойти 17 ноября. По этой версии, хакеры взломают мировые банки, обнулят счета и отключат интернет на три месяца.

Власти нескольких стран уже опровергли слухи о такой угрозе, однако мошенники используют их для обмана пользователей. Злоумышленники рассылают поддельные сообщения от имени банков, звонят под видом сотрудников финансовых организаций и предлагают перевести деньги на "безопасные счета".

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