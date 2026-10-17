"Гонка героев Urban" прошла на Поклонной горе

Бросить вызов городу: 17 октября на Поклонной горе прошла "Гонка героев Urban". Участников соревнований ждал динамичный забег на 5 километров с препятствиями. Спортсмены преодолевали заборы и рампы, ползли по бревнам, карабкались по сеткам и переносили автомобильные шины.

Организаторы предусмотрели несколько форматов для атлетов с разным уровнем подготовки. Любители могли попробовать свои силы как на массовом старте, так и в составе команды из пяти человек. А профессиональные спортсмены сразились между собой в рамках чемпионата России.



С городскими супергероями пообщалась ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.