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Новости

17 октября, 18:30

Технологии

Сергунина подвела итоги работы столичного портала "Наш город" за 15 лет

Сергунина подвела итоги работы столичного портала "Наш город" за 15 лет

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Более 14 миллионов бытовых вопросов решили москвичи с помощью портала "Наш город". О работе сервиса рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

Площадка функционирует уже 15 лет. Туда можно обратиться с различными проблемами. Например, по уборке территории, с ремонтом лифтов и содержанием подъездов, благоустройством дворов и детских площадок. Сервисом активно пользуются более 2,5 миллиона человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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