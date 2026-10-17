Сергунина подвела итоги работы столичного портала "Наш город" за 15 лет

Более 14 миллионов бытовых вопросов решили москвичи с помощью портала "Наш город". О работе сервиса рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

Площадка функционирует уже 15 лет. Туда можно обратиться с различными проблемами. Например, по уборке территории, с ремонтом лифтов и содержанием подъездов, благоустройством дворов и детских площадок. Сервисом активно пользуются более 2,5 миллиона человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

