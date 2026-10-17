Минцифры подготовит льготные кредиты на строительство дата-центров в некоторых регионах

Минцифры разрабатывает льготные кредиты на строительство дата-центров в регионах с избытком электроэнергии. Ведомство также расширяет финансирование инфраструктурных проектов.

Дата-центры обрабатывают и хранят данные, необходимые для работы цифровых сервисов. Крупные объекты потребляют значительные объемы электроэнергии, в том числе для охлаждения серверов.

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