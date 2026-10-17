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17 октября, 09:15

Технологии

Минцифры подготовит льготные кредиты на строительство дата-центров в некоторых регионах

Минцифры подготовит льготные кредиты на строительство дата-центров в некоторых регионах

Более миллиона человек подключили оплату по биометрии в транспорте Москвы

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"Деньги 24": удары БПЛА по дата-центрам "Яндекса" и Сбера запустили ряд изменений

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Вторая Московская международная неделя видеоигр стартует 29 октября

Минцифры разрабатывает льготные кредиты на строительство дата-центров в регионах с избытком электроэнергии. Ведомство также расширяет финансирование инфраструктурных проектов.

Дата-центры обрабатывают и хранят данные, необходимые для работы цифровых сервисов. Крупные объекты потребляют значительные объемы электроэнергии, в том числе для охлаждения серверов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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