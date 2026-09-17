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17 сентября, 16:15

Происшествия

В Турции задержали обвиняемого в убийстве участницы конкурса "Миссис Россия – Вселенная"

В Турции задержали обвиняемого в убийстве участницы конкурса "Миссис Россия – Вселенная"

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В Турции задержали обвиняемого в жестоком убийстве российской модели Натальи Божук – участницы конкурса красоты "Миссис Россия – Вселенная". Она пропала в июле 2026 года, а вскоре тело женщины нашли в сумке в лесополосе.

По данным Следственного комитета, к убийству причастен ее сожитель. Он попал на видео камеры наблюдения в подъезде – вывозил в тележке сумку, которую позже нашли в поле. После исчезновения Божук обвиняемый вылетел в Турцию. Сейчас мужчина находится под стражей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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