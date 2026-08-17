Безопасность маршрута возле школы № 319 проверили в Гольянове

В Гольянове провели проверку маршрута возле школы № 319. Эксперты и общественники оценили состояние тротуаров, остановок и пешеходных переходов в рамках проекта "Безопасный путь от дома в школу". Родители учеников попросили установить светофор на ближайшем переходе.

Проверки школьных маршрутов проходят в Москве перед началом учебного года. Специалисты ЦОДД изучают схемы движения, дорожные знаки и разметку. В прошлом году в городе выявили и устранили 212 недостатков, обустроили 22 новых пешеходных перехода и 14 островков безопасности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.