Мошенники начали предлагать студентам оформить стипендию через СМС

Мошенники через СМС и мессенджеры предлагают студентам оформить стипендию или зарезервировать место в общежитии. При переходе по фейковой ссылке открывается сайт, где предлагают ввести личные и банковские данные для перечисления стипендии, после чего деньги со счета списываются.

Также преступники звонят и представляются сотрудниками образовательного учреждения, предлагая оплатить услуги за первый месяц проживания, а после получения средств исчезают. В МВД напоминают, что ни один сотрудник вуза не будет требовать оплату по телефону.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.