Мошенники начали использовать схему "Бумажные письма"

Мошенники начали использовать новую схему обмана под названием "Бумажные письма". Жертва находит в почтовом ящике распечатанное письмо, которое напоминает официальный бланк госорганов, например, налоговой службы или МВД.

В тексте указан телефон для связи, при звонке мошенники выманивают данные и убеждают перевести средства на безопасный счет. Чтобы обезопасить себя, необходимо внимательно проверять письма на ошибки и оформление, а также не переходить по QR-кодам из сомнительных посланий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.