Москвичам рассказали о схемах "черных грузчиков"

Этим летом спрос на грузчиков в Москве вырос на 10%. Однако вместе с этим москвичи стали получать счет за услуги в разы больше оговоренного.

За схемы "черных грузчиков" может грозить не только административная, но и уголовная ответственность. В зависимости от обстоятельств, действия таких перевозчиков могут квалифицировать как мошенничество или самоуправство, если речь идет о незаконном удержании чужого имущества.

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