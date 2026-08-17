Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

На улице Александры Монаховой начали строительство нового ледового центра, сообщил Сергей Собянин. В ледовом центре будет большая арена для соревнований и массового катания, а также малая – для тренировок.

У будущего ледового комплекса уже возвели необходимую инфраструктуру.

"С января по июль 2026 года в столице построили на 35% больше объектов недвижимости по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За 7 месяцев в столице появилось 8,1 миллиона квадратных метров различной недвижимости. Так, за 7 месяцев построили 3,3 миллиона квадратных метров жилья", – сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В ЮВАО построили 14 детских садов за счет средств городского бюджета с 2026 года. Детские сады общей площадью свыше 58 тысяч квадратных метров возвели с применением современных технологий и качественных стройматериалов.