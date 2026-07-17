Столичный фитнес-клуб не открылся после продажи абонементов

Столичный фитнес-клуб закрылся, так и не начав работать. Абонементы начали продавать в начале года. Клиентам обещали скорое открытие зала на Беломорской улице, после чего продавцы исчезли. Более 150 человек пытаются вернуть деньги.

Председатель Союза Потребителей Российской Федерации Алексей Кольтов отметил, что по закону клиенты могут получить неустойку в размере 3% в день от стоимости абонемента. За 34 дня сумма неустойки может достичь стоимости договора.

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