17 июля, 15:00Общество
Туляремия может привести к реанимации и длительному восстановлению
Туляремия может привести к реанимационным мероприятиям и длительному восстановлению организма, предупредили врачи. Заболевание передается человеку через укусы насекомых и клещей, а также через контакт с зараженными животными.
Инфекцию разносят грызуны, кролики и зайцы. В зоне риска находятся дачники. Без своевременной медицинской помощи болезнь протекает тяжело и требует стационарного лечения.
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