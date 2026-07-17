Туляремия может привести к реанимации и длительному восстановлению

Туляремия может привести к реанимационным мероприятиям и длительному восстановлению организма, предупредили врачи. Заболевание передается человеку через укусы насекомых и клещей, а также через контакт с зараженными животными.

Инфекцию разносят грызуны, кролики и зайцы. В зоне риска находятся дачники. Без своевременной медицинской помощи болезнь протекает тяжело и требует стационарного лечения.

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