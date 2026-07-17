Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 июля, 23:30

Туризм

Российские туристы смогут привязать карты UnionPay к китайскому приложению для оплаты

Российские туристы смогут привязать карты UnionPay к китайскому приложению для оплаты

Карты UnionPay российского банка заработали в китайском платежном сервисе

Новости мира: цифровые визы с QR-кодами появятся в Египте с 1 августа

Москвичи стали чаще выбирать речные круизы для летнего отдыха

Турпоток из России в Черногорию может снизиться после введения виз

Черногория может ввести визовый режим для россиян с 1 октября

Песков прокомментировал запрет на организацию поездок в РФ для европейских туроператоров

Речные круизы по популярным направлениям в России загружены почти на 100%

Россияне почти полностью раскупили популярные речные круизы

Визовый центр Италии в России может ввести биометрию для россиян из регионов

Российским туристам в Китае стало проще расплачиваться за местные сервисы. Карты UnionPay одного из российских банков теперь можно привязать к китайскому приложению WeChat или Alipay. Деньги списываются напрямую с карты.

Турпоток в Китай за последние несколько месяцев увеличился на 35%, поэтому эта схема платежей особенно востребована. Еженедельно из России в Китай выполняется 270 рейсов, стоимость туров начинается от 150 тысяч рублей на двоих.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
туризмвидеоЕкатерина ЕфимцеваАлександра Бахтина

В чем опасность тренда на "гроботерапию"?

Практика может обернуться для клиента тяжелыми ментальными последствиями

Читать
закрыть

Почему россиянки становятся "бьюти-плюшкиными"?

Косметика – легкий и доступный способ получить всплеск эмоций

Такие покупки, за исключением люксовых сегментов, не наносят серьезного удара по бюджету

Читать
закрыть

Как работа в небоскребах влияет на сотрудников?

Фоновая городская нагрузка негативно сказывается на психоэмоциональном состоянии сотрудников

Читать
закрыть

Почему дети стали чаще совершать преступления?

Большую роль в развитии детской преступности играет ее романтизация в сериалах и фильмах

Читать
закрыть

Как перестать бесконечно смотреть короткие видео?

Важно заменять действие, а не просто запрещать

Читать
закрыть

К чему может привести общение с использованием эмодзи?

Эксперты уверены: использование эмодзи может стать источником реальных проблем

Читать
закрыть

Как введение пошлин для МФО скажется на рынке микрозаймов?

Эксперты уверены: при оптимистичном сценарии легальный сектор потеряет 15–20% от своего объема

Читать
закрыть

Как будет работать порядок действий при срыве урока учениками?

Первый шаг для решения проблемы – устное замечание

При повторном инциденте учитель обратится к специалисту по дисциплине

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика