17 июля, 23:30Туризм
Российские туристы смогут привязать карты UnionPay к китайскому приложению для оплаты
Российским туристам в Китае стало проще расплачиваться за местные сервисы. Карты UnionPay одного из российских банков теперь можно привязать к китайскому приложению WeChat или Alipay. Деньги списываются напрямую с карты.
Турпоток в Китай за последние несколько месяцев увеличился на 35%, поэтому эта схема платежей особенно востребована. Еженедельно из России в Китай выполняется 270 рейсов, стоимость туров начинается от 150 тысяч рублей на двоих.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.