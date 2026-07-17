Российские туристы смогут привязать карты UnionPay к китайскому приложению для оплаты

Российским туристам в Китае стало проще расплачиваться за местные сервисы. Карты UnionPay одного из российских банков теперь можно привязать к китайскому приложению WeChat или Alipay. Деньги списываются напрямую с карты.

Турпоток в Китай за последние несколько месяцев увеличился на 35%, поэтому эта схема платежей особенно востребована. Еженедельно из России в Китай выполняется 270 рейсов, стоимость туров начинается от 150 тысяч рублей на двоих.

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