Россияне вкладывают в строительство жилья 16 триллионов рублей каждый год

Россияне ежегодно вкладывают в строительство жилья более 16 триллионов рублей. Об этом доложил Владимиру Путину вице-премьер Марат Хуснуллин. Доля строительства вместе со смежными отраслями в ВВП России превышает 20%.

Объем инвестиций держится на высоком уровне благодаря ипотеке. Доля ипотеки в общем объеме жилищного кредитования растет по мере снижения ключевой ставки. Набирает темп возведение жилья в новых регионах. Растут объемы дорожного строительства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.