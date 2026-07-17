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17 июля, 06:30

Экономика

Россияне вкладывают в строительство жилья 16 триллионов рублей каждый год

Россияне вкладывают в строительство жилья 16 триллионов рублей каждый год

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Хуснуллин заявил, что россияне ежегодно вкладывают 16 трлн рублей в жилищное строительство

Россияне ежегодно вкладывают в строительство жилья более 16 триллионов рублей. Об этом доложил Владимиру Путину вице-премьер Марат Хуснуллин. Доля строительства вместе со смежными отраслями в ВВП России превышает 20%.

Объем инвестиций держится на высоком уровне благодаря ипотеке. Доля ипотеки в общем объеме жилищного кредитования растет по мере снижения ключевой ставки. Набирает темп возведение жилья в новых регионах. Растут объемы дорожного строительства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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