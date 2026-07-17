Москвичи могут посетить бесплатные тренировки в рамках проекта "Мой спортивный район"

В рамках проекта "Мой спортивный район" жители столицы могут посещать бесплатные тренировки и спортивные секции. В спорткомплексе "Марьина Роща" 17 июля пройдут занятия по атлетической гимнастике.

В центре проката "Строгино" можно покататься на байдарках и каноэ. Центр "Триумф" приглашает любителей настольного тенниса. Спортивный клуб "На Лодочной" предлагает поиграть в дартс. На некоторые мероприятия необходимо зарегистрироваться заранее.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.