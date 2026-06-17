Собянин: число участников спортивно-патриотических лагерей увеличится втрое

Этим летом в спортивно-патриотических лагерях Москвы пройдут 6 двухнедельных смен. В них примут участие около 13 тысяч школьников – почти втрое больше, чем годом ранее. Об этом Сергей Собянин рассказал в личном блоге.

Всего в столице работают 10 палаточных спортивно-патриотических лагерей. Они впервые открылись в прошлом году и, по словам мэра, показали хорошие результаты. Поэтому проект решили масштабировать.

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