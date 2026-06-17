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17 июня, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 17 июня

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 17 июня

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Наиболее плотное движение 17 июня наблюдается на Ярославском, Дмитровском и Ленинградском шоссе в сторону центра Москвы, а также на внешней стороне МКАД в районе 68-го километра. Об этом рассказал ведущий специалист ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс.

Днем локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ на Рязанском проспекте и в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд ожидаются затруднения по направлению в область на радиальных трассах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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