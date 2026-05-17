Собянин: благоустройство парка "Сокольники" продолжится в 2026 году

Парк "Сокольники" отметил 95 лет. Сергей Собянин сообщил в своем канале в МАХ, что территорию парка продолжают обновлять и в этом году работы охватят около 112 гектаров.

Обновлены центральная часть парка, фонтанная площадь, территории возле Золотого и Большого Путяевского прудов. Завершены два этапа благоустройства.

Следующий этап предусматривает обновление территории у каскада Оленьих прудов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.