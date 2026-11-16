Препараты для снижения веса оказались в центре судебных разбирательств: тысячи пациентов обвиняют производителей в том, что те не предупредили о возможных побочных эффектах.

Некоторые утверждают, что после приема таких средств столкнулись с серьезными проблемами со здоровьем. При этом речь идет о препаратах, которые стали популярны далеко за пределами медицинского применения.

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