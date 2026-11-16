Россиянка Мирра Андреева впервые за 22 года стала победителем Итогового турнира женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде. Теперь она вторая ракетка мира.

В финале Мирра обыграла украинку Элину Свитолину, а по итогу соревнований обошла в рейтинге белоруску Арину Соболенко, которая теперь занимает третье место. Этот Итоговый турнир стал дебютным в карьере Андреевой.

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