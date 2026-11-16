На экранах смартфонов начнут отображаться названия банков при входящих звонках от их сотрудников. Операторы связи "большой четверки" и кредитные организации договорились об условиях маркировки вызовов. Об этом сообщили в Минцифры.

Ожидается, что нововведение поможет снизить риск мошенничества. Аферистам станет сложнее выдавать себя за сотрудников банков и других кредитно-финансовых организаций.

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