Мошенники начали похищать цифровые ключи к управлению китайскими автомобилями и требовать выкуп за восстановление доступа. После кражи мастер-аккаунта владельцы теряют возможность пользоваться некоторыми функциями машины, в том числе автоматической парковкой и системами помощи водителю.

По данным одного из автомобильных сообществ, известно уже более чем о 20 таких случаях. За возвращение доступа аферисты требуют от 35 до 45 тысяч рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.