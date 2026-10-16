Минпромторг утвердил список товаров для технологического сбора

С 1 декабря в России начнут взимать технологический сбор с ноутбуков и смартфонов. Он распространится как на импортную технику, так и на девайсы, произведенные в стране.

Для устройств, включенных в систему маркировки, ставка будет ниже, чем для немаркированных товаров.

О том, как будет работать нововведение, в эфире телеканала Москва 24 рассказал директор по связям с общественностью Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов.

