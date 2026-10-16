Аэропорты Москвы начали возвращаться к штатному расписанию

Аэропорт Внуково после снятия ограничений обслужил около 200 рейсов, сообщили в авиагавани. Сейчас все столичные аэропорты работают штатно и восстанавливают график.

Ситуацию контролируют Минтранс, Росавиация и Ространснадзор. В терминалах сохраняется спокойная обстановка. Для помощи пассажирам привлекли дополнительный персонал: службы аэропортов работают с повышенной нагрузкой.

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