Эксперт заявила, что перенос начала уроков может облегчить утреннее пробуждение школьников

Перенос начала школьных уроков на 09:00 благоприятно повлияет на психологическое состояние детей и поможет им легче просыпаться по утрам. Такое мнение выразила кандидат педагогических наук, эксперт Российской академии образования Екатерина Морозова.

Ранее в Общественной палате РФ предложили перенести начало занятий с 08:00 на 09:00. Инициативу объяснили соображениями безопасности, особенно для учеников начальных классов, которым приходится добираться до школы в темноте.

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