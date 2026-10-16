Освещение улиц и зданий перевели на зимний режим в Москве

В Москве уличное и архитектурное освещение перевели на зимний режим работы, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. Уровень освещенности контролируют специальные датчики, которые передают информацию диспетчеру.

При ухудшении погоды освещение могут включить раньше установленного времени. Архитектурную подсветку отключают поэтапно. В 23:00 ее выключают на жилых домах, в 00:00 на административных зданиях. Затем подсветку отключают в вестибюлях станций метро и на мостах в центральной части столицы.

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