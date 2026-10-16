Государственный Дарвиновский музей ждет гостей в рамках Московской музейной недели

Москвичи могут посетить несколько культурных мероприятий 16 октября. В рамках Московской музейной недели Государственный Дарвиновский музей приглашает познакомиться с экспозицией, посвященной истории становления теории эволюции и разнообразию жизни на Земле.

В столичных кинотеатрах также показывают фильм "Битва моторов". В основе сюжета – история создания первого российского автомобиля "Руссо-Балт". Стоимость билетов начинается от 300 рублей.

Кроме того, в арт-пространстве "Паркинг Галерея" работает Музей пластических фигур. Проект представляет галерею исторических деятелей страны в формате гиперреалистичного искусства.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

