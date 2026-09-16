В Москве задержали мужчину, ударившего подростка на платформе станции метро "Таганская"

В Москве задержали мужчину, который ударил подростка на платформе станции метро "Таганская". Как сообщили в полиции, инцидент произошел после того, как несовершеннолетний случайно задел его самокатом. Мужчина тут же ударил его по лицу и скрылся.

Выяснилось, что задержанный уже был ранее неоднократно судим. Возбуждено уголовное дело по статье о побоях. Подозреваемому избрали меру пресечение в виде подписки о невыезде.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.