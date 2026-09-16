Собянин: 192 млн поездок совершено на участке салатовой линии метро за 10 лет

Больше 192 миллионов поездок совершили пассажиры за 10 лет с момента открытия сразу трех станций Люблинско-Дмитровской линии метро – Бутырской, Фонвизинской и Петровско-Разумовской. Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Как отметил мэр, этот участок стал одним из самых сложных для строителей. Им пришлось работать на большой глубине в условиях плотной городской застройки. С открытием этих трех станций стало удобнее добираться до районов Марьина Роща, Бутырский, Тимирязевский, Бескудниковский, Западное и Восточное Дегунино. Каждый день на Бутырской, Фонвизинской и Петровско-Разумовской пассажиры совершают 63 тысячи поездок.

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