В РФ утвердили список продуктов питания, за ценами на которые будет следить государство

Более 20 позиций вошли в список продуктов питания, за ценами на которые будет следить государство.

Как пишут СМИ, перечень утвердило правительство. В него вошли рыба, несколько видов мяса, сливочное и подсолнечное масло, молоко, сыр, яйца и другие продукты. Мониторить цены начнут с 1 января 2027 года.

Для чего это делается и как будет работать механизм в эфире телеканала Москва 24 рассказал экономический обозреватель Евгений Беляков.

