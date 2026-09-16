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16 сентября, 06:30

Экономика

В РФ утвердили список продуктов питания, за ценами на которые будет следить государство

В РФ утвердили список продуктов питания, за ценами на которые будет следить государство

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Более 20 позиций вошли в список продуктов питания, за ценами на которые будет следить государство.

Как пишут СМИ, перечень утвердило правительство. В него вошли рыба, несколько видов мяса, сливочное и подсолнечное масло, молоко, сыр, яйца и другие продукты. Мониторить цены начнут с 1 января 2027 года.

Для чего это делается и как будет работать механизм в эфире телеканала Москва 24 рассказал экономический обозреватель Евгений Беляков.

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