Москвичам рассказали, куда сходить в столице 16 сентября

В московских кинотеатрах в среду, 16 сентября, выходит в прокат комедия "Мой папа – медведь 2". Сходить можно всей семьей. Стоимость билетов – от 300 рублей.

Музей истории Военно-морского флота России приглашает горожан изучить экспозицию в рамках акции "Московская музейная неделя". Посетители узнают интересные факты о подводном флоте России, биографии моряков и увидят макеты подводных лодок.

Опера "Аида" пройдет в Музыкальном театре. На фоне торжественного величия Древнего Египта развернется трагический конфликт любви, долга и власти. Начало в 19:00. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.