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Новости

16 сентября, 08:00

Культура

Москвичам рассказали, куда сходить в столице 16 сентября

Москвичам рассказали, куда сходить в столице 16 сентября

Крупнейшему в мире кукольному театру исполнилось 95 лет

В Москве запустили проект "Театральный маршрут"

Москвичей и гостей столицы зовут пригласили на День астрономии в Музей космонавтики

В метро Москвы открылись две художественные выставки

"Музыка в метро" впервые наберет оперных исполнителей

Москвичей и гостей столицы пригласили бесплатно посетить Государственный музей Пушкина

"Новости дня": бесплатная экскурсия в хранилище фильмофонда "Москино" пройдет в Печатниках

"Сити": состоялась открытая репетиция спектакля "17 мгновений весны"

В Москве открылся прием заявок на участие в девятом сезоне проекта "Музыка в метро"

В московских кинотеатрах в среду, 16 сентября, выходит в прокат комедия "Мой папа – медведь 2". Сходить можно всей семьей. Стоимость билетов – от 300 рублей.

Музей истории Военно-морского флота России приглашает горожан изучить экспозицию в рамках акции "Московская музейная неделя". Посетители узнают интересные факты о подводном флоте России, биографии моряков и увидят макеты подводных лодок.

Опера "Аида" пройдет в Музыкальном театре. На фоне торжественного величия Древнего Египта развернется трагический конфликт любви, долга и власти. Начало в 19:00. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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