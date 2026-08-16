Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 августа, 20:45

Общество

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 16 августа

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 16 августа

"Дом финансовой грамотности" открылся на Биржевой площади в Москве

В столицу вернулось летнее тепло

Зрители Москвы 24 могут рассказать о проблемах в своих районах

"Знатоки Москвы": выпуск 20

Новости мира: полив газонов запретили в Швейцарии из-за аномальной жары

Владелица салона красоты в Москве заплатит 448 тысяч рублей за музыку без лицензии

Жители Звенигорода собрали большое количество лисичек в лесу

Группы продленного дня предложили открыть во всех детских садах России

Минпросвещения заявило, что оценка за поведение не повлияет на допуск к ОГЭ

Следующая неделя принесет в столицу потепление. По словам синоптиков, в понедельник, 17 августа, можно рассчитывать на температуру до 26 градусов.

Уже со вторника в прогнозах – дожди. В среду в столицу придет холодный атмосферный фронт, и понизит максимальную температуру до 19.

Кроме того, сотрудники автомойки в центре Москвы угнали машину клиента. А затем попали в аварию на ней. Сумма ущерба составила несколько миллионов рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодапроисшествиягородвидеоЕкатерина Фоменко

Ждать ли россиянам рекордных снегопадов предстоящей зимой?

Будущая зима станет "контрастной и богатой на погодные сюрпризы"

Не обойдет это стороной и столицу

Читать
закрыть

Стоит ли покупать "убитые" квартиры в центре Москвы?

Такой лот может быть выгоден при условии полного расчета проекта

Первое, что необходимо проверять до покупки, – дом в целом

Читать
закрыть

Почему базовая одежда в российских шоурумах взлетела в цене?

Повышение стоимости происходит из-за того, что сложнее доставить материалы

Бренды, которые раньше вкладывались в рынок, перестали это делать

Читать
закрыть

Что грозит DDX Fitness за утечку данных?

Штраф может достигать 3 миллионов рублей

Утечка произошла в результате хакерской атаки

Читать
закрыть

Что известно о женщине, сбросившей 3-летнюю дочь с 9 этажа?

Женщина оказалась женой рэпера WormGanger

Девочка смогла выжить: падение смягчил козырек магазина

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили гулять на липовых свадьбах?

Тренд напрямую связан с тревожностью в обществе

Читать
закрыть

Как покупная еда становится смертельно опасной из-за инородных тел?

Чаще всего происшествия с едой случаются на производстве

Читать
закрыть

Почему треш-стримы продолжаются даже после запрета в РФ?

Эксперты уверены: даже страх применяемых мер остановит не всех

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика