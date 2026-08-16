Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 16 августа

Следующая неделя принесет в столицу потепление. По словам синоптиков, в понедельник, 17 августа, можно рассчитывать на температуру до 26 градусов.

Уже со вторника в прогнозах – дожди. В среду в столицу придет холодный атмосферный фронт, и понизит максимальную температуру до 19.

Кроме того, сотрудники автомойки в центре Москвы угнали машину клиента. А затем попали в аварию на ней. Сумма ущерба составила несколько миллионов рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

