16 августа, 20:45Общество
Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 16 августа
Следующая неделя принесет в столицу потепление. По словам синоптиков, в понедельник, 17 августа, можно рассчитывать на температуру до 26 градусов.
Уже со вторника в прогнозах – дожди. В среду в столицу придет холодный атмосферный фронт, и понизит максимальную температуру до 19.
Кроме того, сотрудники автомойки в центре Москвы угнали машину клиента. А затем попали в аварию на ней. Сумма ущерба составила несколько миллионов рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.