Строители приступили к прокладке эскалаторного тоннеля на станции метро "Достоевская"

На станции метро "Достоевская" кольцевой линии строители приступили к прокладке наклонного хода. Работы ведутся горным способом вручную из-за большой глубины, плотной застройки и насыщенности коммуникаций.

Это первая новая станция кольцевой линии более чем за 70 лет. После открытия станции транспортная доступность улучшится для 200 тысяч жителей Мещанского, Тверского районов и Марьиной рощи.

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