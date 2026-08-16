Силы ПВО сбили и подавили 187 беспилотников в Московской области

Минувшей ночью Московская область подверглась одной из самых массированных атак беспилотников за последнее время. Силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы сбили и подавили 187 беспилотников в Домодедово, Подольске, Ступино, Одинцово, Наро-Фоминске, Раменском, Чехове, Коломне, Кашире и Егорьевске.

Один человек погиб, есть пострадавшие. В Подольске медицинская помощь понадобилась трем людям, там загорелся склад компании Wildberries. В Домодедово загорелся склад с медикаментами. Все экстренные и оперативные службы работают в усиленном режиме.

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