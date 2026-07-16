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Новости

16 июля, 18:10

События

Команда "Покровка.Театр" рассказала об итогах 35-го сезона и планах на будущее

Команда "Покровка.Театр" рассказала об итогах 35-го сезона и планах на будущее

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Юбилейный, 35-й сезон стал для "Покровка.Театр" годом фактического перезапуска. После масштабного ремонта зала и прихода новой команды творческая площадка выпустила четыре яркие премьеры, а также продемонстрировала рекордный рост собственных доходов и зрительской аудитории.

Как проходил ремонт и как изменилось пространство театра? В чем заключается новый художественный курс театра и как уважение к классике соединяются в нем с современными технологиями? Как создавалась визуальная среда для главной премьеры сезона – мультимедийного спектакля "Анна Каренина"? За счет чего площадке удалось кардинально изменить экономическую модель?

Об этом и многом другом на пресс-конференции в ТАСС рассказали:

  • начальник управления театров департамента культуры города Москвы Александр Фокин;
  • художественный руководитель "Покровка.Театр" Дмитрий Бикбаев;
  • главный художник "Покровка.Театр" Мария Гуткова;
  • актриса "Покровка.Театр", лауреат премии "Золотая маска" Мария Волкова;
  • актер "Покровка.Театр" Олег Парменов.

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