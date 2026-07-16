Проезд под МЦД-2 открыли в Бутырском районе

В Бутырском районе открыли проезд под путепроводом МЦД-2, который соединил улицы Добролюбова и Складочную. Новая дорога также обеспечила связь района с Третьим транспортным кольцом, Огородным проездом и выездом на Алтуфьевское шоссе.

Вместе с дорогой обновили тротуары, велосипедные дорожки, реконструировали перекрестки и установили светофоры. По данным городских властей, новая дорога позволит снизить нагрузку на улицы Сущевский Вал, Бутырский Вал и Шереметьевскую.

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