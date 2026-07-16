Реставраторы восстановят фасады здания комбината газеты "Правда"

В Москве продолжается реставрация здания комбината газеты "Правда". Специалистам предстоит восстановить фасады, историческую штукатурку и сохранившиеся архитектурные элементы здания.

Одновременно на объекте идут противоаварийные работы. Укрепляют железобетонные конструкции, ремонтируют кирпичную кладку и демонтируют аварийные участки перекрытий.

Комбинат был построен в 1930-х годах и долгое время оставался одним из крупнейших издательских комплексов страны. После пожара 2006 года здание не использовалось. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.