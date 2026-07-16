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16 июля, 11:15

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Между улицами Добролюбова и Складочной в Москве обустроили новую дорогу

Между улицами Добролюбова и Складочной в Москве обустроили новую дорогу

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В Бутырском районе столицы открыли новую дорогу, которая соединила улицы Добролюбова и Складочную. Она проходит под путепроводом МЦД-2, строительство которого завершили в прошлом году.

В рамках проекта также реконструировали перекрестки, установили новые светофоры, обустроили удобные тротуары и подъезды к производственным объектам. Кроме того, в парке Добролюбова появилась велодорожка, которая соединила улицу Руставели с веломаршрутом на Складочной улице.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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