Юрист объяснила, могут ли на паспортном контроле попросить смыть макияж

Требование смыть макияж не прописано в законодательстве, однако при прохождении паспортного контроля сотрудник вправе убедиться, что внешность пассажира соответствует фотографии в документе. Об этом рассказала юрист Альянса туристических агентств Мария Чапиковская.

По ее словам, если у пограничников возникают сомнения в личности человека, они могут провести дополнительную проверку. При этом решение принимается не из-за самого макияжа, а из-за возможного несоответствия внешности фотографии в загранпаспорте.

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