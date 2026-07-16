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16 июля, 08:30

Общество

Юрист объяснила, могут ли на паспортном контроле попросить смыть макияж

Юрист объяснила, могут ли на паспортном контроле попросить смыть макияж

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Требование смыть макияж не прописано в законодательстве, однако при прохождении паспортного контроля сотрудник вправе убедиться, что внешность пассажира соответствует фотографии в документе. Об этом рассказала юрист Альянса туристических агентств Мария Чапиковская.

По ее словам, если у пограничников возникают сомнения в личности человека, они могут провести дополнительную проверку. При этом решение принимается не из-за самого макияжа, а из-за возможного несоответствия внешности фотографии в загранпаспорте.

Подробнее – в эфире телеканал Москва 24.

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