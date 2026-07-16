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16 июля, 08:30

Экономика

Эксперт рассказал, как меняются условия по зарплатной карте после увольнения

Эксперт рассказал, как меняются условия по зарплатной карте после увольнения

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После увольнения зарплатная карта обычно продолжает работать, однако ее условия могут измениться. Об этом рассказал экономический обозреватель Евгений Беляков.

Во время прекращения зарплатных начислений банк, как правило, отменяет льготы, которые были доступны сотрудникам компании. В такой ситуации бывший сотрудник может закрыть карту или оставить ее и перейти на другой тариф, если планирует пользоваться ей дальше.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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