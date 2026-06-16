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16 июня, 23:45

Общество

Десятки человек присоединились к автопробегу ко Дню России и Дню памяти и скорби

Десятки человек присоединились к автопробегу ко Дню России и Дню памяти и скорби

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Десятки человек присоединились к автопробегу, приуроченному ко Дню России и Дню памяти и скорби. Среди них – участники спецоперации, члены их семей и ветераны боевых действий.

Колонна автомобилей стартовала от Центрального академического театра Российской Армии и отправилась в сторону Ржева и Волоколамска. Маршрут связали с ключевыми событиями Великой Отечественной войны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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