16 июня, 23:45Общество
Десятки человек присоединились к автопробегу ко Дню России и Дню памяти и скорби
Десятки человек присоединились к автопробегу, приуроченному ко Дню России и Дню памяти и скорби. Среди них – участники спецоперации, члены их семей и ветераны боевых действий.
Колонна автомобилей стартовала от Центрального академического театра Российской Армии и отправилась в сторону Ржева и Волоколамска. Маршрут связали с ключевыми событиями Великой Отечественной войны.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.