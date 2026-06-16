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16 июня, 07:45

Культура

Фестиваль "Солома" пройдет 27 и 28 июня в кинопарке "Москино"

Фестиваль "Солома" пройдет 27 и 28 июня в кинопарке "Москино"

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Телеканал Москва 24 приглашает на фестиваль "Солома", который пройдет 27 и 28 июня в кинопарке "Москино". Хедлайнерами фестиваля станут Zivert 27 июня и группа Uma2rman 28 июня, также выступят IOWA и Антоха МС. Начало вечернего шоу в 18:00.

С 11:00 гостей ждет погружение в мир кино: съемочные площадки, декорации "Ковбойского городка" и "Соборной площади", а также самолет Ту-154. Весь день будут проходить интерактивные шоу, квесты и киносъемки. Билет на фестиваль и посещение кинопарка на весь день стоит 2 тысячи рублей для взрослых.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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