Фестиваль "Солома" пройдет 27 и 28 июня в кинопарке "Москино"

Телеканал Москва 24 приглашает на фестиваль "Солома", который пройдет 27 и 28 июня в кинопарке "Москино". Хедлайнерами фестиваля станут Zivert 27 июня и группа Uma2rman 28 июня, также выступят IOWA и Антоха МС. Начало вечернего шоу в 18:00.

С 11:00 гостей ждет погружение в мир кино: съемочные площадки, декорации "Ковбойского городка" и "Соборной площади", а также самолет Ту-154. Весь день будут проходить интерактивные шоу, квесты и киносъемки. Билет на фестиваль и посещение кинопарка на весь день стоит 2 тысячи рублей для взрослых.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.