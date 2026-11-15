Доля женщин среди пользователей каршеринга выросла до 30% в Москве

Доля женщин среди пользователей каршеринга в Москве выросла почти в два раза с 2022 года и достигла 30%. Ранее этот показатель составлял 16%. Статистикой поделился заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

По данным исследования, портрет среднестатистического пользователя каршеринга не меняется уже два года. Чаще всего это женатые мужчины около 40 лет со средним уровнем дохода, работающие в сфере информационных технологий.

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