Сергунина: культурная акция "Ночь искусств" пройдет в столице с 3 на 4 ноября

Ежегодная акция "Ночь искусств" пройдет в Москве с 3 на 4 ноября. Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, в музеях, библиотеках, театрах, культурных центрах и на других площадках организуют более 400 мероприятий. В этом году акцию приурочат к Году единства народов России.

В программу войдут концерты, театральные постановки, кинопоказы, творческие встречи, экскурсии и художественные чтения. Одной из главных площадок станет Государственный музей имени Пушкина. Там покажут спектакль об Анне Ахматовой и исполнят произведения Петра Чайковского, Николая Римского-Корсакова и Сергея Рахманинова в джазовой обработке.

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