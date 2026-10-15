Рэпера Navai арестовали в Казахстане по обвинению в контрабанде наркотиков

Рэпера Navai арестовали в Казахстане на два месяца по обвинению в контрабанде наркотиков. Под стражей он останется до 14 декабря.

Артиста задержали после проверки автомобиля на пограничном пункте, где обнаружили запрещенное вещество. Уголовное дело возбудили по статьям о покушении на контрабанду наркотических средств и их незаконном хранении.

Из-за ареста организаторы отменили около десяти концертов артиста в рамках тура по России, Казахстану и Молдавии. Выступление в Москве должно было состояться на следующей неделе.

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