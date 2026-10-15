Подросток попытался скрыться от полиции в машине инспектора ГИБДД в Новокузнецке

В Новокузнецке подросток на питбайке попытался скрыться от полиции в автомобиле, но выбрал для этого машину инспектора ГИБДД. Несовершеннолетние устроили массовый заезд по городским улицам с нарушением правил дорожного движения.

При попытке задержания один из участников бросил питбайк, запрыгнул в проезжавший автомобиль и попросил водителя укрыть его от полицейских. Однако за рулем оказался сотрудник Госавтоинспекции, который связался с дежурным патрулем.

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