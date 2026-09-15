Врач рассказал, как передается вирус Эбола и чем он опасен

Вирус Эбола передается не воздушно-капельным путем, а только через прямой контакт, сообщил врач клинической лабораторной диагностики и член Европейского общества генетики Александр Карасев.

По его словам, заболевание начинается с лихорадки и ломоты по телу, но затем вирус фактически не дает организму выжить, так как все мембраны и слизистые оболочки нарушают свой барьерный слой.

Специалист отметил, что сейчас контроль над ситуацией организован во всех странах. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.