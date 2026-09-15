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15 сентября, 14:30

Экономика

Эксперт объяснил наращивание объемов выпуска топлива в РФ уборкой урожая

Эксперт объяснил наращивание объемов выпуска топлива в РФ уборкой урожая

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В России наращивают объемы выпуска бензина и дизельного топлива. Это нужно для проведения сельхозработ и уборки урожая, рассказал заместитель председателя Набсовета Ассоциации "Надежный партнер" Дмитрий Гусев.

По его словам, это меры оперативного экстренного реагирования правительства на обеспечение предотвращения дефицитов топлива и критически важных отраслей топливом в достаточном режиме.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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